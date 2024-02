Sinner non si ferma più: vince anche a Rotterdam, battuto De Minaur in due set. Già domani sarà n. 3 al mondo

Jannik Sinner non si ferma più: ha vinto l’Atp 500 di Rotterdam contro l’australiano De Minaur. L'azzurro si è imposto per 7-5, 6-4. Nel primo parziale aveva avuto già 4 set point sul 5-4 e servizio prima di farsi strappare il servizio. Ma non è stato un problema perché subito dopo Sinner ha infilato i due game che gli hanno regalato il set. Nel secondo set break decisivo al settimo gioco e poi volata sino al 6-4. Sinner conquista così il 12° titolo della sua giovane carriera e già domani, all'aggiornamento del ranking Atp, sarà numero 3 al mondo, senza aspettare che scadano i punti di Medvedev a Doha, il 26 febbraio. Jannik resta imbattuto dalla finale delle Atp Finals di Torino, raccoglie la vittoria numero 202 in carriera e la 15esima consecutiva.

La stagione di Sinner sognando il numero 1 dell'Atp

La stagione del tennis entra ora in una fase nuova. Jannik Sinner l’ha programmata per la prima volta con l’atteggiamento di chi mira a diventare numero 1 al mondo e non di far semplicemente splendere la propria stella. Il perno della sua stagione come si conviene a un super top player saranno i restanti tre tornei dello Slam. A Parigi l’anno scorso uscì al secondo turno al termine di uno strano match contro il tedesco Altmaier; a Wimbledon raggiunse la semifinale persa poi contro Djokovic e a New York fu sconfitto da Zverev nei quarti al quinto dopo una partita per certi versi drammatica. Non si va lontano dal vero se si prevede che la stagione sul rosso rappresenterà quest’anno qualcosa di particolarmente importante per Jannik. Non foss'altro perché prima di Parigi andranno in scena gli Internazionali d’Italia dove un italiano non vince dal 1976 (Panatta) e dove Jannik sarà atteso con un pathos incredibile. Ma prima di arrivare alla stagione sulla terra Jannik è atteso dal «sunshine double» americano che rappresenterà un altro passaggio chiave della sua stagione. A Indian Wells e Miami ci sarà anche Novak Djokovic (da 412 settimane leader della classifica mondiale) che non avrà punti da difendere visto che l’anno scorso (a causa del suo status no vax) non giocò. Sinner invece dovrà difendere i 360 punti della semifinale di Indian Wells persa contro Alcaraz e i 600 della finale di Miami persa contro Medvedev. I due tornei americani disegneranno dunque il nuovo stato degli equilibri mondiali. Senza dimenticare che Carlos Alcaraz è impegnato in questi giorni sulla terra sudamericana: elemento che potrebbe far pensare che su quella europea partirà un passo avanti agli altri. Ma chissà se sarà vero.