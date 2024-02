Sinner nella storia: nuovo numero 3 al mondo, ko Griekspoor a Rotterdam. Oggi finale con De Minaur

Jannik Sinner si è qualificato per la finale del torneo Atp 500 di Rotterdam battendo in due set l'olandese Tallon Griekspoor col punteggio di 6-2, 6-4. L'accesso alla finale garantisce all’azzurro l’ascesa al terzo posto del ranking mondiale, che potrebbe essere già certificata nella classifica di lunedì prossimo se oggi dovesse battere l'australiano Alex De Minaur, ma comunque lo sarà in quella del 26 febbraio.

Comunque andrà la finale dell’Atp 500 di Rotterdam, dunque, Jannik Sinner diventerà numero 3 al mondo, eguagliando il record di Nicola Pietrangeli come il tennista italiano con il ranking più alto. Se l’altoatesino dovesse imporsi nella finale contro Alex de Minaur soffierebbe il terzo posto della classifica Atp al russo Daniil Medvedev già da lunedì 19 febbraio; se invece dovesse perdere raggiungerebbe il best ranking la settimana successiva.