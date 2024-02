Berrettini volta pagina: “Io e Melissa Satta ci siamo lasciati. Penso a tornare presto. Sinner? Grande stimolo”

«Io e Melissa (Satta, ndr) non siamo più insieme. Posso dire che abbiamo avuto un rapporto bellissimo, intenso. Abbiamo una grandissima stima l’uno per l’altra. Devo ringraziarla per quest’anno vissuto insieme nonostante tutte le difficoltà». Così Matteo Berrettini, tennista italiano ed ex numero sei, ufficializza la rottura della propria relazione con la showgirl, modella e conduttrice tv Melissa Satta in conferenza stampa. Il tennista azzurro ha anche chiarito il suo programma nel circuito.

«Non so come starò al rientro, di certo il 2024 non sarà l’anno in cui rincorrerò un titolo del Grande Slam. Se poi arrivasse firmerei col sangue. L’approccio sarà diverso e spero di arrivare il più lontano possibile a Wimbledon perché ci tengo tantissimo», prosegue durante una conferenza su zoom da Montecarlo dove sta effettuando una preparazione intensiva. «Ciò che mi interessa è tornare a competere con i migliori. Non andrò a Indian Wells ma partirò da Phoenix e Miami e poi ci sono i tornei sulla terra rossa. Voglio giocare a Roma, dove manco da due anni e la cosa mi fa molto male - dice - il sogno rimane quello di vincere un grande torneo. Il 2024 non sarà l’anno in cui rincorrerò un torneo del grande slam - ha aggiunto in conferenza stampa - cercherò di arrivare il più avanti possibile perché è il torneo a cui tengo di più. Sinner? Lui è uno dei favoriti ovviamente, se non lo è lui... Poi c'è la stagione sulla terra che è molto dispendiosa, però è uno dei favoriti».