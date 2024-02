Napoli, primo giorno di Calzona. E domani c'è già... il Barcellona

Francesco Calzona sta dirigendo la sua prima seduta da allenatore del Napoli. A Castel Volturno è giunto anche il presidente del club Aurelio De Laurentiis che ha presentato il tecnico alla squadra, sottolineando la forte unità necessaria per il match di domani in Champions League. Verso la sfida contro il Barcellona, Calzona sta trasmettendo alcune idee fondamentali per la partita, in un 'Maradona' che Calzona conosce bene visto che ha fatto il vice di Sarri per tre anni e di Spalletti per uno. Il tecnico ha affianco a sé anche Francesco Sinatti, preparatore atletico della Nazionale e che lasciò il Napoli la scorsa estate quando arrivò Garcia in panchina. La coppia sta valutando la forma dei singoli a partire da Osimhen, che potrebbe essere l’arma di svolta domani sera nel suo ritorno in maglia azzurra dopo due mesi di Coppa d’Africa: il nigeriano oggi si è fermato con l’auto all’ingresso del centro tecnico di Castel Volturno, firmando molti autografi e facendo foto con i tifosi in attesa, sorridendo ai presenti. Dopo l’allenamento il nuovo tecnico Calzona andrà allo stadio Maradona per la sua prima conferenza stampa da allenatore del Napoli, prevista alle 19.30.