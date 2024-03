Zaynab Dosso ha conquistato uno storico bronzo nei 60 metri ostacoli ai Mondiali indoor di atletica in corso a Glasgow. Quarta per l'Italia in questa edizione dei campionati iridati. Poco prima, Lorenzo Simonelli aveva vinto l'argento nei 60 metri ostacoli ai Mondiali indoor di atletica in corso a Glasgow. L’italiano ha chiuso alle spalle dello statunitense Grant Holloway.