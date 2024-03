Tennis, classifica Atp: passi avanti per tre azzurri, Jannik Sinner n.3

Balzo in classifica e best ranking Atp per tre tennisti italiani - Flavio Cobolli (n.62), Luciano Darderi (n.73) e Matteo Gigante (n.148) - nella nuova graduatoria pubblicata oggi, che nella top 10 non vede particolari cambiamenti se non il ritorno al n.9 del norvegese Casper Ruud grazie alla finale raggiunta ad Acapulco.

L’imminente Masters 1000 di Indian Wells potrebbe proiettare Jannik Sinner al secondo posto, superando Carlos Alcaraz, che nella notte ha incrociato la racchetta con Rafa Nadal, battendo l'ex n.1 al mondo in una esibizione a Las Vegas.

Dietro a Sinner, nella pattuglia azzurra tra i top 100 resta al numero 26 Lorenzo Musetti, mentre sale al n.40 Matteo Arnaldi e scende al 55 Lorenzo Sonego, davanti a Cobolli e Darderi. Poche variazioni per le azzurre nella classifica Wta, dopo la conclusione del «500» di San Diego e del «250» di Austin.

Restano in cinque tra le prime cento, con Jasmine Paolini che resta leader e ribadisce il "best ranking" al 14/o posto firmato dopo il trionfo di Dubai. Fa un passo indietro Lucia Bronzetti, numero 53, mentre ne fa uno avanti Martina Trevisan, numero 59, che scavalca Elisabetta Cocciaretto, ora al numero 60 con quattro posizioni in meno rispetto a sette giorni fa. Scivola indietro di dieci gradini Sara Errani: la veterana azzurra è ora numero 100. Immutata la top ten, guidata sempre dalla polacca Iga Swiatek davanti alla bielorussa Aryna Sabalenka e alla statunitense Coco Gauff.