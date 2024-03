F1, Sainz con l'appendicite: in Arabia Saudita sulla Ferrari salirà un 18enne. Ecco chi Oliver Bearman

Un 18enne alla guida di una Ferrari: non è la notizia di una sfida 'social' ma il sogno che si avvera di Oliver Bearman, il pilota inglese che l’8 maggio compirà 19 anni e che esordisce nel Gran Premio di Arabia Saudita al posto dell’indisponibile Carlos Sainz. Allo spagnolo, febbricitante da mercoledì, è stata diagnosticata un’appendicite che richiederà un intervento e quindi è fuori gioco per il weekend. E così a 18 anni e 10 mesi Bearman diventa il più giovane pilota a debuttare su una Ferrari di Formula 1, il terzo in assoluto dietro a Max Verstappen e Lance Stroll.

La riserva del Cavallino si troverà a guidare una monoposto che non ha mai provato (i regolamenti lo vietano) per sfidare i migliori piloti del mondo, per giunta dopo aver saltato le sessioni di prove libere del giovedì. Finora Bearman ha solo fatto una sessione di prove nella scorsa stagione per la scuderia Haas a Città del Messico e nei preliminari del Gp di Abu Dhabi che concluse il mondiale. Nel frattempo stava gareggiando in Formula 2 con la Prema, team vicentino che è una sorta di vivaio del Cavallino.

«Per me il consiglio migliore è quello di mantenere le cose semplici», ha detto di sè il giovane talento dell’Essex, «tendo a complicare troppo le cose, soprattutto nelle corse e posso entrare in una spirale negativa. Quindi faccio meglio a concentrarmi sulle cose più importanti, invece di pensare troppo alle piccole cose».

Originario di Chelmsford, nel sud-est dell’Inghilterra, Bearman aveva iniziato con i kart e ha bruciato le tappe arrivando nel 2020 alla Formula 4 e l’anno successivo a trionfare nei campionati F4 italiano e tedesco. Dalla Ferrari Driver Academy, dove è arrivato nel novembre 2021,è stato dirottato sulla Prema in Formula 2 ma ora è arrivato il momento del grande salto