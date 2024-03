Brignone-show sulle nevi svedesi, l'azzurra si aggiudica il Gigante di Aare. Bassino quarta

Brignone oggi ha centrato la sua prima vittoria sulle nevi svedesi. La sciatrice valdostana, terza dopo la prima manche, è stata autrice di una seconda perfetta al termine della quale ha fatto segnare il miglior tempo. Per Federica un crono totale di 2'11"02, seconda a 33 centesimi la svedese Sara Hector e terza a quattro decimi la svizzera Lara Gut-Behrami. Quarta a 1"47, Marta Bassino che nella seconda run (solo il ventiduesimo tempo di manche) non ha affrontato interpretato il tracciato nel migliore dei modi. Per Brignone, la 'tigre' di La Salle, portacolori del Centro sportivo carabinieri, la vittoria odierna è il 67esimo podio in carriera superando così l’ex fondista Stefania Belmondo. Quando manca solo una gara di slalom gigante, quella della finale di Saalbach, Brignone è seconda nella classifica di specialità con 650 punti, 95 in meno rispetto a Gut-Behrami. Nella classifica di Coppa del mondo generale al comando c'è Gut-Behrami con 1.654 punti, 286 in più rispetto a Brignone e 445 dell’americana Mikaela Shiffrin che domani nello slalom speciale di Are dovrebbe ritornare alle gare dopo l’infortunio di fine gennaio a Cortina d’Ampezzo.