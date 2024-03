Il Verona sorprende il Lecce: ci pensa Folorunsho. Follia D'Aversa, testata a Henry

Lecce-Verona 0-1 RETE: 17' pt Folorunsho LECCE (4-3-3): Falcone 6; Gendrey 6, Baschirotto 5.5, Pongracic 6, Gallo 6.5 (25' st Dorgu 6); J. Gonzalez 6, Ramadani 5.5 (35' st Blin sv.), Oudin 6 (35' st Pierotti sv.); Almqvist 5.5 (15' st Piccoli 5.5), Krstovic 5.5, Banda 6 (25' st Sansone 6). In panchina: Samooja, Borbei, Venuti, Touba, Rafia, Berisha. Allenatore: D’Aversa 6 VERONA (4-2-3-1): Montipò 6; Tchatchoua 5.5 (13' st Centonce 6), Magnani 6, Coppola 6, Cabal 6; Duda 6, Serdar 6.5 (30' st Dani Silva 6); Folorunsho 7, Suslov 6.5 (41' st Henry sv.), Lazovic 6 (30' st Mitrovic 6); Noslin 6 (13' st Swiderski 6). In panchina: Chiesa, Perilli, Belahyane, Tavsan, Vinagre, Bonazzoli, Charlys. Allenatore: Baroni 6. ARBITRO: Chiffi di Padova 6.5. NOTE: pomeriggio ventoso, terreno di gioco in buone condizioni. Espulso dopo il fischio finale Henry (Verona) in seguito alle tensioni scaturitesi al termine della partita. Ammoniti: Banda, Sansone, Pongracic, Tchatchoua, Dani Silva. Angoli: 11-6. Recupero: 2' pt; 5' st.

Vittoria pesante per il Verona dell’ex Marco Baroni, che batte il Lecce e aggancia il Cagliari al tredicesimo posto della classifica, allontanando la zona retrocessione, dalla quale proprio il Lecce non riesce ad uscire. A decidere la sfida la rete siglata nel primo tempo da Michael Folorunsho, che è bastata agli scaligeri per ottenere i tre punti. Partita inizialmente bloccata, con un Verona più votato all’impostazione di gioco e un Lecce pronto a ripartire. È però la squadra di Baroni a trovare il vantaggio, al 17', grazie all’imbucata tra le linee di Suslov per Folorunsho, che calcia dalla distanza e, aiutato da una deviazione di Baschirotto, spedisce in porta il pallone.

Il Lecce perde la gara ed il suo tecnico Roberto D’Aversa il controllo dopo la sconfitta in casa contro il Verona. L’allenatore giallorosso è stato espulso dall’arbitro Chiffi a seguito di una testata rifilata all’attaccante Thomas Henry, nel parapiglia finale scatenatosi dopo il fischio finale. Gli animi si erano già accesi negli ultimi minuti di gara tra l'attaccante francese e Pongracic, ma l’episodio che ha visto protagonista l’allenatore giallorosso nel finale ancor più nervoso. D’Aversa è stato anche contestato dai supporter della curva nord, che hanno invitato il tecnico a togliere il disturbo.