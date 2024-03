Indian Wells, Djokovic soffre ma si qualifica al 3° turno. Bene Musetti e Nardi, ko Fognini

Il numero 1 del mondo Novak Djokovic, tornato a Indian Wells dopo cinque anni, ha superato in tre set l’australiano Aleksandar Vukic 6-2, 5-7, 6-3. Mobile sulle gambe, Vukic (69esimo in classifica) ha comunque ben figurato contro il prestigioso avversario, aggiudicandosi anche un set. Tra le favorite del torneo di tennis, l’americana Coco Gauff, n.3 del mondo, ha sfiorato l’eliminazione contro la francese Clara Burel, che ha servito il match sul 5-3 nell’ultimo set, prima di perdere al tie-break (2 -6, 6-3, 7-6). La connazionale Jessica Pegula, numero 5 del mondo, ha invece perso contro la russa Anna Blinkova (6-2, 3-6, 6-3). L’ex numero 1 del mondo giapponese Naomi Osaka ha ottenuto la sua vittoria più bella dal suo ritorno dalla maternità sul circuito a gennaio, contro la russa Liudmila Samsonova (7-5, 6-3), 15esima in classifica.

Gli italiani: bene Musetti e Nardi, ko Fognini

Lorenzo Musetti batte Denis Shapovalov in 3 set (6-4 2-6 7-5) e al turno successivo approd anche Luca Nardi che si aggiudica il match battendo Zhang Zhizhen al terzo set con il risultato di 6-3 3-6- 6-3. Nardi ora affronterà Djokovic. Ko invece Fognini che al secondo turno è stato eliminato da Sebastian Baez. Il giocatore argentino più quotato del momento, ha sconfitto Fognini in due set. Baez, numero 19 dell’Atp, ha superato il veterano ligure (108) per 7-5 e 6-3 nella sua decima vittoria consecutiva di questo eccezionale inizio di stagione. Il 23enne di Buenos Aires incontrerà al prossimo turno l’idolo locale Taylor Fritz, che sabato ha sconfitto il cileno Alejandro Tabilo. Out anche Sonego eliminato dall'inglese Norrie.