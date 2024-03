La Juventus frena ancora: 2-2 contro l'Atalanta di super Koopmeiners. E perde il secondo posto

Juventus-Atalanta 2-2

RETI: 35' pt Koopmeiners; 21' st Cambiaso, 25' st Milik, 30' st Koopmeiners.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny 5.5; Gatti 5.5, Bremer 6, Danilo 6; Cambiaso 7 (37' st Weah sv), McKennie 6.5 (43' st Yildiz sv), Locatelli 5.5, Miretti 6 (31' st Nicolussi Caviglia), Iling-Junior 5.5 (37' st Alex Sandro sv); Milik 6.5 (31' st Kean sv), Chiesa 6.5. In panchina: Pinsoglio, Scaglia, Rugani, Kostic, Djalo, Nonge. Allenatore: Allegri 6.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 6; Djimsiti 6.5, Hien 5.5, Scalvini 6 (21' st Toloi 6); Zappacosta 5.5 (21' st Hateboer 6), Ederson 6, Pasalic 6.5, Ruggeri 6 (43' st Bakker sv); Koopmeiners 7.5, De Ketelaere 5.5 (43' st Miranchuk sv); Scamacca 6 (12' st Lookman 5.5). In panchina: Musso, Vismara, Palomino, Touré, De Roon, Kolasinac, Adopo. Allenatore: Gasperini 6.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata 6.

NOTE: cielo coperto, terreno di gioco in perfette condizioni. Ammonito: Hateboer. Angoli: 4-3 per la Juventus. Recupero: 0'; 4'.

La Juve frena ancora e all’Allianz Stadium non va oltre il 2-2 contro l’Atalanta, un pareggio che costa ai bianconeri il sorpasso del Milan al secondo posto. La squadra di Gasperini passa in vantaggio al 35mo con Koopmeiners bravo a battere al limite su una punizione servitagli da Pasalic. La Juve la ribalta tra il 66mo e il 70mo prima con Cambiaso e poi con Milik ma Koopmeiners al 75mo trova il pareggio anticipando Danilo. Ora i bianconeri sono terzi a -1 dal Milan mentre l’Atalanta raggiunge provvisoriamente la Roma al quinto posto.