Moto Gp: Bagnaia ricomincia con una vittoria. La sua Ducati domina in Qatar

Nel cielo limpido del Qatar l’unica nuvola che si staglia sul circuito di Lusail è quella "Rossa" di Francesco Pecco Bagnaia. Il campione del mondo in carica si aggiudica la prima gara stagionale di MotoGp in sella alla sua Ducati Factory, rispondendo subito all’amico e rivale Jorge Martin (Ducati Pramac), vincitore della Sprint Race e sul gradino più basso del podio in gara. Bissa il secondo posto di 24 ore prima, invece, un grande Brad Binder con la KTM. Quarto Marc Marquez con la Ducati Gresini, seguito dall’altra Rossa di Enea Bastianini. L’unico altro italiano a chiudere tra i primi dieci è Fabio Di Giannantonio, settimo con la Ducati VR46. Come era successo nella Sprint, Martin parte molto bene e tiene la prima posizione, ma dopo poche curve viene sverniciato da uno straordinario Pecco Bagnaia, che balza subito in testa dopo esser scattato dalla quinta casella. Lo spagnolo viene passato poi anche da Binder, con i due che danno vita a un bel duello seguiti dalla coppia di Ducati Gresini dei fratelli Marquez. Nella lotta per il podio ci si infila anche il rookie Acosta, davvero sorprendente in sella alla sua KTM GasGas. Bastianini e Di Gannantonio sono gli altri due unici italiani in top 10 dopo metà gara, rispettivamente a inseguire i rivali dal settimo e dall’ottavo posto.

Nel frattempo davanti il campione del mondo in carica prova a creare un po' di vuoto portando il suo vantaggio oltre il secondo, tenendo un ritmo forsennato con la sua Rossa di Borgo Panigale, mentre Acosta dopo una prima parte di gara da favola perde ritmo e diverse posizioni, retrocedendo fino al nono posto. Il finale di gara è pura gestione per Bagnaia, mai messo seriamente in pericolo dai rivali.