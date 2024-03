Atalanta in rimonta, Roma in controllo: entrambe ai quarti di Europa League

Atalanta-Sporting 2-1

RETI: 33'pt Goncalves, 1'st Lookman, 14'st Scamacca

ATALANTA (3-4-3): Musso 6.5; Djimsiti 6.5, Hien 7, Kolasinac 6.5; Holm 6.5, Ederson 6 (19'st Koopmeiners 6), De Roon 6.5, Bakker 5.5 (1'st Zappacosta 6); Miranchuk 6.5 (31'st Pasalic 6.5), Scamacca 7 (19'st De Ketelaere 6.5), Lookman 7 (40'st Tourè sv). In panchina: Carnesecchi, Rossi, Toloi, Ruggeri, Adopo, Hateboer, Scalvini. Allenatore: Gasperini 7

SPORTING CP (3-4-3): Israel 6; St.Juste 5 (30'st Quaresma 6), Diomande 5, Inàcio 5.5; Esgaio 5 (16'st Catamo 6), Goncalves 6.5 (36'pt Braganca 6), Hjulmand 6, Reis 5 (16'st Nuno Santos 6); Edwards 5, Gyokeres 5.5, Trincao 5.5 (30'st Paulinho 5). In panchina: Diogo Pinto, Silva, Coates, Luis Neto, Fresneda, Pontelo, Koindredi. Allenatore: Amorim 5.5

ARBITRO: Scharer (Svizzera) 6

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 14.649. Ammoniti: Holm. Angoli: 3-3. Recupero: 2'pt, 4'st.

Una vittoria sofferta, ma che vale i quarti di finale di Europa League. L’Atalanta vince 2-1 nel match di ritorno contro lo Sporting grazie alle reti di Lookman e Scamacca nel secondo tempo: i bergamaschi vincono anche il secondo confronto dopo la fase a gironi ed entrano nelle migliori otto dell’Europa League, un traguardo che mancava dalla stagione 2021-2022. Rispetto alla sfida di Lisbona, Gasperini ha cambiato un solo elemento, con Bakker al posto di Ruggeri. In attacco confermato l’attacco a tre con Scamacca supportato da Lookman e Miranchuk. La compagine bergamasca ha alzato subito i ritmi; dopo appena tre minuti lo stesso Scamacca non è riuscito a impensierire Israel. La trama del match ha rispecchiato l’andata, coi nerazzurri a gestire il possesso e a cercare varchi e uno Sporting chiuso e poco propositivo. Alla prima vera occasione i lusitani sono passati in vantaggio con Goncalves, abile a sfruttare il triangolo con Gyokeres. Se i bergamaschi nella parte finale del primo tempo si sono innervositi, nella ripresa è cambiato tutto col di Lookman dopo appena 39 secondi: la rete del nigeriano ha spinto la squadra, al 14' è stato Scamacca a firmare il sorpasso grazie al pallone di ritorno sfornato da Miranchuk.