Indian Wells, Alcaraz batte Zverev e incorona Sinner prima della semifinale: "Ora è il migliore al mondo"

Sarà lo spagnolo numero 2 al mondo Carlos Alcaraz a sfidare Jannick Sinner (n.3) nella semifinale del torneo Atp 1000 di Indian Wells, in California. Alcaraz ha eliminato in semifinale il tedesco n.6 al mondo Alexander Zverev vincendo 6-3 6-1. Il match è stato interrotto per circa 2 ore a causa di una invasione di uno sciame di api.

«Non so come affronterò la partita. Jannik è il miglior giocatore al mondo adesso, non c'è dubbio».

Parola di Carlos Alcaraz dopo aver battuto Zverev e conquistato la semifinale con Jannik Sinner che oltre a valere la finale di Indian Wells metterà in palio il posto di numero due nel ranking Atp. «Sta giocando in modo incredibile - sottolinea lo spagnolo - non ha ancora perso quest’anno, mi piace molto vederlo. Sarà una partita davvero difficile, una grande sfida per me».

Rimasto sempre in Top 2 dal 22 settembre 2022, quando è diventato il più giovane giocatore a salire in vetta al ranking da quando è stato introdotto il ranking computerizzato nel 1973, numero 1 del mondo per 36 settimane, Alcaraz è in svantaggio 4-3 negli scontri diretti contro Sinner. L’azzurro l’ha battuto negli ultimi due confronti, Alcaraz l’ha sconfitto per l’ultima volta proprio nella semifinale del BNP Paribas Open 2023, conclusa 7-6(4) 6-3.