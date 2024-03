Grave malore del dg Joe Barone in ritiro, rinviata Atalanta-Fiorentina

La partita Atalanta-Fiorentina in programma alle 18, apprende l’ANSA, è stata rinviata a causa di un grave malore del dg del club viola, Joe Barone, avvenuto nel ritiro della squadra in prossimità dell’incontro. La decisione della Lega Calcio di Serie A è stata letta all’altoparlante del Gewiss Stadium, senza fornirne le motivazioni: «E' stato disposto il rinvio della partita a data da destinarsi», l’annuncio al pubblico che sta uscendo dall’impianto. La Fiorentina non ha mai raggiunto lo stadio di Bergamo, mentre si attendono con apprensione notizie sullo stato di salute del dirigente del club toscano.

In aggiornamento