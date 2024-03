Inter primo stop del 2024 in campionato, col Napoli finisce 1-1

Inter-Napoli 1-1

RETI: 43'pt Darmian, 36'st Jesus.

INTER (3-5-2): Sommer 6; Pavard 6 (1'st Bisseck 6), Acerbi 6.5, Bastoni 6.5; Darmian 7 (39'st Buchanan sv), Barella 6.5 (26'st Frattesi 6), Calhanoglu 6, Mkhitaryan 6, Dimarco 6.5 (34'st Dumfries sv); Thuram 5, Martinez 6 (34'st Sanchez sv). In panchina: Di Gennaro, Audero, De Vrij, Asllani, Klaassen, Stankovic, Sarr. Allenatore: Inzaghi 6.

NAPOLI (4-3-3): Meret 7; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6.5, Jesus 7, Oliveira 6 (29'st Mario Rui 6); Anguissa 6, Lobotka 6, Traoré 6 (25'st Cajuste 6); Politano 6.5 (47'st Ngonge sv), Raspadori 5.5 (30'st Simeone 6), Kvaratskhelia 6 (46'st Lindstrom sv). In panchina: Contini, Gollini, Ostigard, Dendoncker, Natan, Mazzocchi, Zielinski, Osimhen. Allenatore: Calzona 6.

ARBITRO: La Penna di Roma 5.

NOTE: serata serena, campo in discrete condizioni. Ammoniti: Pavard, Lobotka, Barella. Angoli: 0-0. Recupero: 1', 4'.

Nel posticipo serale della ventinovesima giornata di Serie A, Inter e Napoli pareggiano per 1-1: a San Siro decidono le reti di Darmian nel primo tempo e di Juan Jesus nel secondo. L’Inter è superiore al Napoli per lunghi tratti della partita, ma paga lo scarso cinismo sotto porta. Da segnalare nel Napoli l’assenza di Osimhen tra i titolari, non al meglio. Sin dai primi minuti l’Inter si fa preferire sul piano dell’intensità e della proposta di gioco, nonostante qualche errore di misura nei passaggi sulla trequarti avversaria. Dopo tredici minuti, i nerazzurri sfiorano il vantaggio, ma Meret si rende protagonista di un doppio intervento miracoloso prima sul colpo di testa di Darmian, poi sulla conclusione ravvicinata di Lautaro. I ragazzi di Inzaghi, però, riescono a sbloccare il match sul finale di primo tempo: al 43' Darmian riceve da centro area l’assist di Bastoni ed insacca in porta la palla dell’1-0. Dall’altra parte, il Napoli non tira mai verso Sommer e si limita a un possesso palla piuttosto sterile. In avvio di ripresa Lautaro impegna subito Meret con una conclusione dall’interno dell’area. Il portiere partenopeo è attento anche al 53' sulla punizione di Dimarco. L'Inter spreca e il Napoli intorno al sessantesimo prende fiducia e si affaccia con più convinzione nella metà campo avversaria. La squadra nerazzurra fallisce troppe occasioni da gol e gli ospiti, da calcio d’angolo di Politano, acciuffano il pareggio al 81', grazie al colpo di testa ravvicinato di Jesus. I padroni di casa protestano vivacemente proprio per il calcio d’angolo concesso al Napoli: dalle immagini sembra essere Di Lorenzo l’ultimo a toccare il pallone e non Darmian. Dopo un finale carico di tensione e nervosismo, Inter e Napoli devono accontentarsi del pareggio. I nerazzurri salgono così a quota 76 punti, a +14 comunque sul Milan. Il Napoli, invece, rimane a nove lunghezze dal quarto posto, occupato dal Bologna.