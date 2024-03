Una magia di Pellegrini lancia la Roma, il Sassuolo sempre più giù

Roma-Sassuolo 1-0

Marcatore: 5’ st Pellegrini.

Roma (4-3-3): Svilar 6.5; Karsdorp 6 (25' st Celik 6), Mancini 6.5, Llorente 6, Spinazzola 6 (37' pt Angelino 6.5); Cristante 6, Paredes 6.5, Pellegrini 7; Aouar 5 (25' st Baldanzi 5.5), Lukaku 5.5 (41' st Azmoun sv), El Shaarawy 5.5 (41' st Huijsen sv). Allenatore: De Rossi 6.5.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6.5; Viti 5.5 (41' st Tressoldi sv), Ferrari 6, Erlic 6, Pedersen 6; Matheus Henrique 6.5, Racic 6 (34' st Bajrami sv); Defrel 5 (27' st Boloca 6), Obiang 5.5 (27' st Volpato 5.5), Laurienté 5.5; Pinamonti 5 (34' st Mulattieri sv). Allenatore: Ballardini 5.5.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo 5.5.

Note: Ammoniti: Pellegrini, Azmoun, Erlic. Angoli: 7-4 per il Sassuolo. Rec: 2'; 4'.

Roma. Nonostante una prestazione non brillante e un po’ di sofferenza di troppo nel finale, la Roma riesce a battere il Sassuolo. Allo stadio Olimpico finisce 1-0 grazie ad un bel gol di capitan Pellegrini a inizio ripresa, con i giallorossi salvati anche da un palo a dieci minuti dal 90'. Dopo il pari in campionato con la Fiorentina e il ko europeo indolore con il Brighton, la squadra di De Rossi torna subito a vincere accorciando nuovamente a -3 sul quarto posto del Bologna. Gli uomini di Ballardini invece, reduci dal successo con il Frosinone, conoscono una nuova sconfitta restando in piena zona retrocessione. Primo tempo privo di emozione. In avvio di ripresa la Roma riesce a sbloccarla grazie ad una perla del suo capitano Pellegrini. Nel finale il Sassuolo viucino al pari con unn autopalo di Svilar.