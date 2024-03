Choc Sabalenka, muore in circostanze misteriose il compagno 42enne. Konstantin Koltsov era un ex giocatore di hockey

Konstantin Koltsov, fidanzato della campionessa di tennis Aryna Sabalenka (numero 2 del mondo) ed ex giocatore bielorusso di hockey su ghiaccio, è morto all’età di 42 anni. Lo ha annunciato la federazione bielorussa di hockey in un breve comunicato, precisando che il decesso è avvenuto «all’improvviso», senza specificare né come né dove sia morto. «Siamo in lutto», ha scritto la federazione sul suo sito web. In carriera Koltsov aveva giocato anche con i Pittsburgh Penguins nella Nhl.