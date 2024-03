Secret Room sullo Stretto di Messina, occasione per studenti calabresi e siciliani. Il campione Mazzara: “Uno spettacolo”

Gli studenti delle province siciliane e calabresi sono invitati a scoprire un nuovo approccio allo studio con il Secret Study Room, che ha come sfondo la splendida cornice dello Stretto di Messina, oggi e domani. I ragazzi verranno immersi in una location innovativa per studiare e vivere la vita universitaria da un punto di vista completamente nuovo. Inoltre, avranno l’occasione di assistere ad un programma ricco di ospiti eccezionali e attività legate alla consapevolezza sulla funzionalità di “accensione della mente”.

L'evento si tiene all'interno di un'aula studio "segreta" allestita all'ultimo piano della nave Caronte & Tourist's «Elio», raggiungibile solo attraverso scale nascoste. Il programma comincia oggi con la content creator Maviva, l’esperto di neuroscienze applicate Fabrizio Privitera e il Meet & Greet con l’atleta Ale Mazzara (che parteciperà alle prossime Olimpiadi di Parigi), seguito da una performance sullo skateboard del campione.