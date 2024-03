Atp Miami, la pioggia tormenta il programma: stop al derby Sinner-Vavassori

E’ la pioggia la grande protagonista della terza giornata del Miami Open. Piove da diverse ore e il programma continua a slittare. Nessun tennista fino a metà pomeriggio era sceso in campo neanche per svolgere allenamenti, compreso Jannik Sinner che aveva programmato una seduta prima dell’esordio con Andrea Vavassori , secondo match in programma oggi sullo Stadium. Oltre all’altoatesino e il torinese, oggi dovrebbero giocare anche Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Jasmine Paolini e Camila Giorgi, ma il condizionale è d’obbligo viste le previsioni meteo che non promettono nulla di buono e rischiano di provocare pesanti ripercussioni sul programma del torneo. Come a Indian Wells, il torneo di Miami è sprovvisto di un centrale con copertura. Il campo è costruito all’interno dell’Hard Rock Stadium, casa dei Miami Dolphins. E come ogni anno, al termine della manifestazione, il campo da tennis verrà smontato per consentire alla squadra di NFL di disputare le proprie partite interne. Essendo una struttura temporanea, non è possibile costruire un tetto retraibile al di sopra.

Intanto l’Atp ha pubblicato il calendario provvisorio per la stagione 2025. Sessanta i tornei previsti in 29 nazioni: l'Arabia Saudita di cui tanto si parla compare solo come sede delle Next gen ATP Finals a Gedda. Le novità comprendono l'upgrade su 12 giorni dei Masters 1000 di Toronto/Montreal e Cincinnati, che segue l’omologa espansione degli Internazionali BNL d’Italia, del Mutua Madrid Open e del Rolex Shanghai Masters nel 2023. Dopo il Foro Italico, si giocheranno in contemporanea l'ATP 250 di Ginevra e il 500 di Amburgo, anticipato di un paio di mesi, prima del Roland Garros. Gli ATP 500 diventano 16, saranno infatti promossi il Dallas Open, il Qatar ExxonMobil Open (Doha) e il BMW Open (Monaco di Baviera). Spariscono invece l'ATP 250 di Estoril, che non sarà sostituito, e il Cordoba Open il cui posto in calendario verrà preso da un 250 a Mallorca sull'erba prima di Wimbledon. Cambia data anche il Mifel Tennis Open by Telcel Oppo, ATP 250 di Los Cabos, che passerà da febbraio a luglio. Non figurano in calendario nuovi tornei in Arabia Saudita: l’ingresso degli arabi nel mondo del tennis per ora si è tradotto in qualche esibizione, nella scelta di Gedda come sede delle Next Gen ATP Finals e nella partnership con ATP per la sponsorizzazione della classifica e di diversi tornei.