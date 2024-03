Atp Miami, Sinner è implacabile nei derby: battuto in due set (6-3/6-4) Vavassori. Anche Arnaldi al terzo turno

Jannik Sinner è approdato al terzo turno del torneo Masters 1000 di Miami, battendo in due set il torinese Andrea Vavassori col punteggio di 6-3, 6-4. Il derby tricolore era stato sospeso venerdì sul 3-2 40-40 nel primo set a causa della pioggia e rinviato all'indomani. Anche il programma di sabato è stato disturbato dal maltempo, con i primi match cominciati solo nel pomeriggio. Al prossimo turno, il n.2 al mondo affronterà l’olandese Tallon Griekspoor, che ha sconfitto due set a uno lo statunitense Alex Michelsen.

Vittoria anche per l’azzurro Matteo Arnaldi, che ha battuto 6-4, 6-1 il kazako Alexander Bublik qualificandosi per il terzo turno del torneo. Il sanremese, n.38 del ranking, dopo il bell'esordio sul francese Fils, ha eliminato il n.18 del ranking in un’ora 1 e 19 minuti di gioco. Il prossimo impegno di Arnaldi sarà contro il canadese Denis Shapovalov, che ha avuto la meglio sul n.11 al mondo, il greco Stefanos Tsitsipas, con il punteggio di 6-2, 6-4. Il torneo maschile in Florida si sta rivelando catastrofico per i giocatori statunitensi. Tre di loro sono stati eliminati in sequenza: Taylor Fritz (n.12), Tommy Paul (n.13) e Frances Tiafoe (n.21).