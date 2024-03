F1, in Australia doppietta Ferrari: vince Sainz, dietro Leclerc. Verstappen si ritira

«Oggi è stata una bellissima gara. Mi sono sentito molto bene, anche se un po' rigido, fisicamente non è stato semplicissimo. Ma sono stato fortunato perché ho potuto gestire il passo più o meno da solo, ho gestito le gomme autonomamente. La gara è stata dura ma ovviamente sono molto felice e orgoglioso di tutta la squadra». Ecco le prime parole dal podio di Carlos Sainz dopo aver vinto il Gran Premio d’Australia con la Ferrari. «Sono felice di aver vinto davanti a Charles - aggiunge lo spagnolo - dimostra quanto lavoro abbiamo fatto. La vita è davvero pazzesca: prima il podio in Bahrain, poi l’appendicite, il rientro, questa vittoria è davvero una montagna russa, ma sono felicissimo. Max (Verstappen, ndr)? Al primo giro ho capito che potevo stargli dietro e usare il Drs, che qui funziona molto bene. Poi lui ha perso tempo in curva 2 e 3 e l’ho passato. Subito dopo ha avuto problemi ai freni. Peccato, perché sarebbe stata una bella sfida per la prima posizione. Ma onestamente sono felice di portare a casa questa vittoria. Dovrei operarmi sempre di appendicite - ride Sainz - Ho capito che avrei vinto dal secondo giro. Mi sono accorto che eravamo veloci e potevamo gestire le gomme. Ovviamente c'è sempre il rischio di una bandiera rossa o di una safety car, ma la gara è andata via pulita. Mi è dispiaciuto per l’incidente di George, spero stia bene».

Il rammarico di Verstappen: "Problema ai freni, prima o poi doveva succedere"

«Sapevamo che poteva succedere ed è successo. Non è mai facile da digerire. Peccato, nel giro di formazione la macchina sembrava buona». Il campione del mondo della Red Bull Max Verstappen parla del suo ritiro dopo cinque giri dal via del Gp d’Australia a Melbourne per un problema ai freni della sua monoposto. «Confermo, ci sono stati problemi ai freni - ha detto l’olandese volante - C'è stato del surriscaldamento, la macchina era molto difficile da guidare. Nel giro di formazione la macchina sembrava buona, peccato non averlo dimostrato. Il problema è stato un bloccaggio al freno posteriore destro. Non è mai bello ritirarsi, è difficile da digerire. Sapevamo che poteva succedere ed è successo». Max Verstappen chiude una impressionante serie di record a Melbourne. Il tre volte iridato, scattato dalla pole, è stato costretto al ritiro dopo 5 giri per un problema di surriscaldamento ai freni della sua RB20. Finisce così la striscia di 9 successi consecutivi e soprattutto di 43 GP portati a termine: l’ultimo ritiro per Super Max era datato Australia 2022.