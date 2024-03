L'Italbasket con Sindrome di Down è campione del mondo

L’italbasket con Sindrome di Down non accenna a fermarsi e si laurea campione del mondo ai Trisome Games di Antalya. Battuta in finale la nazionale Turca padrone di casa per 18-17. In una partita tiratissima, dall’inizio alla fine (parziali: 3-5; 6-2; 3-3; 6-7) i ragazzi sono riusciti nell’impresa di vincere l’ultimo trofeo che mancava in bacheca: proprio il successo ai Trisome Games, la competizione mondiale per atleti con Sindrome di Down. Nonostante il folto pubblico turco a gremire le tribune e qualche «svista» arbitrale di troppo, i nostri ragazzi sono stati più forti di tutto. Non è mancato il sostegno di molti tifosi venuti dall’Italia a supporto dei propri beniamini e così, da oggi, questa nazionale avrà un trofeo in più nella propria bacheca. Un successo su cui si è lavorato molto negli allenamenti, fortemente cercato e voluto dai ragazzi e dallo staff tecnico nazionale. Sono ora 3 le manifestazioni mondiali e 3 europee nel palmares azzurro, a cui si aggiunge la soddisfazione di veder premiato anche Davide Paulis come miglior giocatore del torneo. La squadra era formata da Alex Cesca (cap), Davide Paulis, Andrea Durante, Stefano Barollo, Alessandro Greco, Flavio Fiorini,

Francesco Leocata e Andrea Rebichini. Referente Tecnico Nazionale e c.t. Giuliano Bufacchi. Assistenti tecnici Francesca D’Erasmo e Mauro Dessì.