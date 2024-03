Matteo Arnaldi si ferma negli ottavi di finale del "Miami Open", secondo Atp Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.995.555 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento dell’impianto dell’Hard Rock Stadium, in Florida. Il tennista sanremese, numero 38 Atp, si è arreso per 6-3 6-3 al ceco Tomas Machac, 60esimo del ranking mondiale, che si qualifica così per i quarti di finale.