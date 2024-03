Djokovic-Ivanisevic, sarebbe finita a causa di una lite tra i due ex vincitori di Wimbledon

Secondo quanto riportato dal quotidiano Sportskeeda e ripreso dalla Gazzetta dello Sport, la separazione tra Novak Djokovic e il suo ex allenatore, Goran Ivanisevic, sarebbe stata causata da un violento litigio avvenuto durante il torneo di Indian Wells. Djokovic si sarebbe allenato poco e male, causando la rabbia di Ivanisevic. Inoltre, Djokovic sembrava insoddisfatto del suo team da tempo, manifestando la sua frustrazione durante i match e minacciando di licenziare tutti agli Australian Open. Questo malcontento avrebbe portato a un cambiamento radicale nel suo staff tecnico. Inoltre, ci sarebbero state divergenze riguardo alla programmazione per il 2024, in particolare per quanto riguarda la decisione di saltare Wimbledon per concentrarsi sull'oro olimpico a Parigi, una scelta a cui Ivanisevic non avrebbe dato il suo consenso. Attualmente, Djokovic sta cercando un nuovo allenatore, ma sta anche valutando l'opzione di proseguire da solo.