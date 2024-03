Medvedev ko 6-1, 6-2: Sinner vola in finale a Miami. Se vince domani contro Dimitrov l'azzurro sarà n. 2 al mondo

Jannik Sinner si è qualificato per la finale del torneo Masters 1000 di Miami battendo il russo Daniil Medvedev col punteggio di 6-1, 6-2. Se dovesse conquistare il torneo contro Dimitrov (sarà proprio il 32enne bulgaro n. 12 nel ranking l'avversario del campione azzurro, dopo aver battuto in semifinale il tedesco n. 5 al mondo Alexander Zverev: 6-4 6-7 (4/7) 6-4), l'altoatesino diventerebbe il n. 2 al mondo, scavalcando Carlos Alcaraz.

«Mi sentivo benissimo sul campo oggi, sono davvero contento per come è andata. Lui ha fatto tanti errori e io ne ho approfittato». Così Jannik Sinner dopo la netta vittoria su Daniil Medvedev. «Mi aspettavo una partita durissima e se mi avesse fatto il break a inizio partita sarebbe stata una gara diversa. Vedremo come andrà domenica». Sconfitto un anno fa in finale dal russo, Sinner ha detto che ora si sente «un giocatore e una persona molto diversa. La notte prima non ero riuscito a dormire. Ora gestisco meglio queste situazioni e spero di giocare bene la finale. Se vinco bene, se no avrò altre occasioni».