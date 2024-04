Dimitrov: "Nessun dubbio, Sinner il migliore al mondo"

«Nel complesso, voglio concentrarmi solo sugli aspetti positivi del torneo di Miami. In Florida non ero riuscito a far bene negli ultimi anni ma sono stato estremamente determinato per tutta l’ultima settimana. Sono successe cose importanti, anche dietro le quinte, e ho battuto giocatori molto forti. E non dimentichiamoci che ero sotto di un set e 5-2 al tie-break del secondo nel primo turno». Così Grigor Dimitrov, da oggi nuovamente nella top 10 Atp, a proposito del 1000 di Miami, dove si è arreso in finale di fronte a Jannik Sinner. Proprio sull'azzurro il bulgaro ha detto: «Sta giocando un tennis fantastico. E’ davvero impressionante come sia riuscito a raggiungere e ora mantenere questo livello. Ora iniziamo con la stagione sulla terra, è qualcosa che non vedo l’ora di affrontare. Avrò dei giorni liberi per valutare il mio percorso, vedere cosa ho fatto bene, cosa avrei potuto fare meglio e così via. Poi di nuovo a lavorare».

Sempre su Sinner, poi Dimitrov ha aggiunto: «In questo momento Jannik sta giocando un tennis eccezionale. Non c'è niente da dire di più al riguardo. Si nota quanto è concentrato, quanto è determinato, il modo in cui colpisce. Non sento il bisogno di paragonarlo a nessun altro giocatore. Può giocare meglio? Non lo so. E’ lui che dovrà dimostrarlo. Ma è riuscito a mettere insieme tante partite allo stesso livello, quindi tutto il merito va a lui. Ed è il miglior giocatore al mondo in questo momento, nessun dubbio».