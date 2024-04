Sinner numero 2 al mondo: "A inizio anno non ci avrei mai creduto". E adesso si va a Montecarlo

«Non avrei mai pensato di trovarmi in questa posizione, è una sensazione bellissima. Se il primo gennaio mi avessero detto che avrei vissuto un tale inizio di stagione, non lo avrei mai creduto». Jannik Sinner, 22enne di San Candido, programmato per espugnare la vetta del ranking Atp, sa anche sorprendersi e sorprendere. Per festeggiare la vittoria al Miami Open, che l’ha proiettato al secondo posto del mondo, è bastata «una cena tranquilla con il mio team» nel ristorante italiano a Downtown Miami, lo stesso che l’ha accolto nelle due settimane del torneo. Sobrietà e disciplina, sempre: quella appena trascorsa «è stata una settimana speciale e ne sono contento - si concede - ma adesso si torna a casa e si comincia a preparare Montecarlo. Non c'è molto tempo». Tra gli applausi di tecnici, avversari e ammiratori - da Laura Pasini a Giorgia Meloni - è partito l’assalto al trono di sua maestà Novak Djokovic, che potrebbe abdicare già sulla terra rossa dei prossimi tornei. Favorevoli a Sinner, grazie al meccanismo che governa la classifica Atp. Questa considera i risultati delle ultime 52 settimane. I punti ottenuti in un torneo valgono un anno, poi si azzerano all’inizio dell’edizione seguente per sommare i nuovi. L’azzurro ha meno punti da scartare rispetto ad Alcaraz (ora n.3) e Djokovic - il cui rientro è tutto da verificare - nei prossimi appuntamenti e dunque più possibilità di mangiare al serbo i 1.015 che ha di vantaggio.