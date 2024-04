Tutti pazzi per Jannik Sinner, da Laura Pausini a Giorgia Meloni: "Esempio per tutti noi"

«Il nostro campione Jannik Sinner ancora una volta ha portato l’Italia a vincere, grazie al suo talento, al suo allenamento, la sua forza di volontà e il suo carattere. Sei un grande orgoglio per tutti noi e un esempio per tutti i giovani è stato bellissimo starti accanto in questo giorno così importante». Questo il messaggio sui social di Laura Pausini. La star italiana della musica pop, a Miami per un concerto, ha assistito al trionfo di Sinner in finale su Grigor Dimitrov. Dopo la partita i due hanno avuto anche l’occasione per un abbraccio a favore di telecamere. Un ulteriore segno della popolarità sempre crescente dell’azzurro, che sta attirando verso il tennis sempre più tifosi, vip e non solo.

Malagò: "Continua a farci sognare"

«La storia già gli appartiene ma lui continua a riscriverla. Un Sinner stellare diventa il primo azzurro a vincere il Miami Open, il primo a mettere in bacheca due Masters 1000 e il primo numero 2 al mondo, ranking migliore di sempre per il tennis tricolore. Difficile trovare nuovi aggettivi per un campione senza confini. Continua a farci sognare, Jannik». Lo scrive su X il presidente del Coni, Giovanni Malagò.