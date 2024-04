Berrettini avanza a Marrakech: ora super derby ai quarti con Sonego

Sarà derby italiano nei quarti di finale del "Grand Prix Hassan II", Atp 250 da 579.320 euro che si sta disputando sui campi in terra rossa di Marrakech, in Marocco. A sfidare Lorenzo Sonego, quarto favorito del seeding, sarà infatti Matteo Berrettini che l’ha spuntata sullo spagnolo Jaume Munar per 6-4 4-6 6-3 dopo due ore e 20 minuti di gioco. Sarà il quarto confronto fra i due azzurri: Berrettini è avanti 2-1, compreso l’ultimo lo scorso anno, al primo turno di Wimbledon.