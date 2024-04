Si ferma contro Borges la corsa dell'italiano Lorenzo Musetti in Portogallo, sconfitto per 2-0 nel torneo Atp 250 di Estoril. Dopo un primo set in cui l'azzurro si era portato avanti di un break, ma era comunque stanno raggiunto ce superato al tie break, la differenza l'ha fatta il secondo parziale, in cui Musetti è stato costretto a inseguire sempre fino al 6-3 finale.