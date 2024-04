Portabandiera alle Olimpiadi di Parigi, gli indizi portano a Sinner, ma Malagò frena: “C'è anche la cerimonia finale”

Jannik Sinner è uno degli italiani più conosciuti a livello mondiale. Di sicuro è lo sportivo più in auge a rappresentare il tricolore. L'idea di farlo diventare il portabandiera italiano alle Olimpiadi di Parigi, proposta dall'ex stella dei tuffi azzurri, Klaus Dibiasi, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, ha suscitato un notevole interesse. Giovanni Malagò, il presidente del Coni, sembra stia prendendo in considerazione questa proposta, anche se sembra inclinato verso un'altra opzione. Durante la giornata nazionale dell’impiantistica sportiva al Salone d’Onore del Coni, ha sottolineato l'importanza di una regola non scritta che favorisce chi ha vinto un oro olimpico nel ruolo di portabandiera, precisando che "Ci sono anche i portabandiera della cerimonia di chiusura, non sottovalutate questo".