Atp Marrakech, Berrettini vince il derby con Sonego e vola in semifinale

Matteo Berrettini si qualifica per le semifinali del "Grand Prix Hassan II" (ATP 250 - montepremi 579.320 euro) che si sta disputando sui campi in terra rossa di Marrakech, in Marocco. Il 27enne tennista romano, n.135 ATP, in tabellone con il ranking protetto, si è imposto nel quarto di finale tutto azzurro sul 28enne torinese Lorenzo Sonego, n.61 del ranking e quarto favorito del seeding, con il punteggio di 6-3 7-6(5). Berrettini sfiderà per un posto in finale il vincente del quarto tra l’argentino Mariano Navone (60 Atp) e l’australiano Aleksander Vukic (67)