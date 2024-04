Harakiri Sassuolo, avanti 2-0 si fa riprendere dalla Salernitana all'ultimo respiro

Salernitana-Sassuolo 2-2

RETI: 36' pt Laurienté, 44' pt Bajrami, 6' st Candreva su rig, 46' st Maggiore

SALERNITANA (4-4-1-1): Costil 5.5; Pierozzi 5.5 (41' st Simy sv), Manolas 5 (32' st Boateng 5.5), Pirola 4, Bradaric 5; Tchaouna 5.5 (32' st Vignato 6), Coulibaly 5, Maggiore 6, Gomis 4 (1' st Zanoli 6); Candreva 6.5; Ikwuemesi 5.5 (19' st Weissman 6). In panchina: Fiorillo, Allocca, Pellegrino, Sambia, Pasalidis, Gyomber, Martegani, Legowski, Sfait. Allenatore: Colantuono 6

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 5; Toljan 6, Erlic 6 (24' st Kumbulla 5.5), Ferrari 6, Doig 6; Boloca 6, Bajrami 6.5 (28' st M. Henrique sv); Defrel 6 (47' st Viti sv), Thorstvedt 6 (28' st Racic sv), Laurienté 7; Pinamonti 6.5. In panchina: Cragno, Pegolo, Missori, Obiang, Lipani, Tressoldi, Volpato, Castillejo, Mulattieri, Ceide. Allenatore: Ballardini 6

ARBITRO: Sozza di Seregno 6.5

NOTE: Spettatori 14.036 con una ventina di tifosi ospiti. Ammoniti: Pierozzi, Maggiore, Laurienté, Pirola, Zanoli, Vignato. Angoli: 4-8. Recupero: 1' pt, 8' st.

Salerno - Finisce in parità (2-2) lo scontro salvezza tra Salernitana e Sassuolo. I granata riprendono gli emiliani all’ultimo respiro, rendendo incandescente la corsa salvezza. Funziona a metà la «cura Ballardini» che, dal suo arrivo sulla panchina degli emiliani, ha conquistato 5 punti in 5 partite. Ha sortito qualche piccolo effetto anche il quarto avvicendamento tecnico della Salernitana che, con Stefano Colantuono, è riuscita almeno ad evitare la 21esima sconfitta stagionale. All’Arechi, nel primo tempo, va in scena il solito monologo stagionale: il 4-4-1-1 schierato dal tecnico dei campani regge per buona parte del primo tempo ma, poi, si sgretola sotto i colpi di Pinamonti & compagni. L’unico squillo di marca salernitana arriva al 17' con Ikwuemesi - tornato titolare a sorpresa in avanti e preferito a Simy ed Weissman - tenta la girata su cross di Pierozzi ma Consigli è attento e devia. Il Sassuolo bada prima a non prenderle ma nell’ultimo quarto della prima frazione approfitta gli errori della difesa granata e trova un uno-due letale. Al 30' Pinamonti raccoglie l’assist di Defrel e batte Costil ma il Var, dopo aver rivisto l’azione, annulla per la posizione di partenza del francese. Gioia che è soltanto rimandata. Al 37' Pinamonti fa ripartire Bajrami in contropiede, lo svizzero punta l'area e vede l’inserimento di Laurienté che taglia in due la difesa e batte Costil. È un colpo letale per la Salernitana che va in bambola e sul finire del primo tempo subisce anche il raddoppio: Costil appoggia per Pirola, Pinamonti intuisce, ruba palla e a tu per tu con il portiere appoggia per Bajrami che spinge in fondo al sacco il 2-0. L’Arechi "insorge" e ricopre di fischi l’uscita dal campo della Salernitana. Nella ripresa i granata riescono a riaprire subito il match con Candreva che trasforma un rigore conquistato da Tchaouna per fallo di Ferreri. È un episodio che regala quasi un tempo di speranza ai campani che nel finale di gara trovano anche la rete del 2-2: Zanoli serve Maggiore al centro dell’area con l’ex Spezia che batte Consigli, agguantando il pari. Come all’andata, anche all’Arechi il match termina 2-2, un pari che serve a poco ad entrambe le squadre ma che lascia sicuramente tanti rimpianti al Sassuolo che resta coinvolto nella lotta per non retrocedere.