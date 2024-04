Vingegaard, il verdetto medico dopo il grande spavento: contusione polmonare e un pneumotorace

Jonas Vingegaard resterà in ospedale anche per le prossime ore. Il fuoriclasse danese, trasportato ieri in ospedale con l’ossigeno e il collare dopo una terribile maxi-caduta nel finale della quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi, "ha sofferto anche di una contusione polmonare e un pneumotorace. È stabile e ha passato una buona notte. Rimane in ospedale", fa sapere il Team Visma|Lease a Bike aggiornando sulle condizioni del due volte vincitore del Tour de France. I primi esami diagnostici di ieri avevano evidenziato "una clavicola fratturata e diverse costole rotte". La presenza di Vingegaard alla Grande Boucle resta a rischio.