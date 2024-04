Formula 1, Verstappen reagisce e si prende la pole in Giappone. Ferrari attardate

Max Verstappen reagisce subito alla doppietta della Ferrari in Australia e nel Gran Premio del Giappone piazza la sua quarta pole consecutiva. Domani alle 7 ora italiana il campione del mondo delle Red Bull partirà davanti al compagno di scuderia Sergio Perez (staccato di appena 66 millesimi nelle qualifiche). Distanti le due rosse: quarta posizione per Carlos Sainz, ottava per Charles Leclerc.

Lando Norris su McLaren è ha fatto registrare il terzo tempo, a quasi 3 decimi. Leclerc partirà dietro a Fernando Alonso (quinto), Oscar Piastri (sesto) e Lewis Hamilton (settimo). Il pilota monegasco non è mai riuscito a trovare il ritmo giusto e il team principal Fred Vasseur ha lamentato problemi di assetto, soprattutto in un settore specifico della pista.

«Onestamente è tutto quello che si può fare in questo momento», ha ammesso uno sconsolato Leclerc in radio dopo aver tagliato il traguardo. «Non ho spiegazioni al momento», ha aggiunto il monegasco, «penso che anche con un secondo tentativo veloce in Q3 non avrei fatto molto meglio, ho messo tutte le mie migliori curve in quell'ultimo giro in Q3, quando faccio così di solito il tempo viene, anche perchè il feeling non era così brutto, ma il livello di aderenza che mi ha dato la gomma non era abbastanza». Come rimediare? «Stiamo lavorando - ha detto Charles - ogni team fa arrivare la gomma in temperatura in modo diverso. Non ho rimorsi, oggi non avevo di più, dobbiamo lavorare come migliorare nella preparazione delle gomme».

Più soddisfatto Sainz che però ha ammesso che si dovranno analizzare i dati per «capire cosa non abbia funzionato nell’ultimo giro in Q3». «Ho avuto la sensazione che fosse un tentativo pulito e che avrei potuto almeno ripetere lo stesso tempo fatto a inizio sessione, ma non ci sono riuscito», ha spiegato, «sentivo che la macchina scivolava un pò di più nella prima parte del giro, ma comunque la McLaren di Norris era due decimi davanti. A Suzuka è un mondo, per cui sono soddisfatto comunque del Q3 e di partire quarto».

Le Ferrari di Sainz e Leclerc scatteranno dal lato sporco della pista e quindi dovranno schivare possibili sorpassi, nel caso dello spagnolo dall’amico e connazionale Fernando Alonso.