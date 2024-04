Formula 1: Verstappen vince il Gp del Giappone. Sainz arriva terzo: "Buona gara, sono felice"

Verstappen si prende quindi la terza vittoria stagionale centrando anche la terza doppietta Red Bull da inizio stagione. Quinta la McLaren di Lando Norris davanti all’Aston Martin di Fernando Alonso e alla Mercedes di George Russell. La gara è stata condizionata da una bandiera rossa al via per un contatto tra la RB di Daniel Ricciardo e la Williams di Alexander Albon , per fortuna senza conseguenze per i piloti, ed è ripartita dopo circa 30 minuti. I team, dunque, hanno dovuto rivedere completamente le strategie prima della ripartenza. In Top Ten anche Oscar Piastri su McLaren ottavo, la Mercedes di Lewis Hamilton nona, e l’idolo di casa Yuki Tsunoda sulla RB decimo.

«Abbiamo fatto una buona gara e onestamente sono molto contento perchè è stata difficile oggi in pista per il degrado» ha detto Carlos Sainz che ha centrato il terzo posto, e il terzo podio stagionale, nel Gran Premio del Giappone. «All’improvviso quando sono arrivate le nuvole il degrado è sceso tantissimo e a un certo punto ho pensato che potessimo provare anche una strategia a una sosta che sarebbe stata più veloce, poi siamo rimasti sulle due soste, ho superato Norris alla fine, sono riuscito a concludere i miei sorpassi ma è stata dura», ha spiegato lo spagnolo.

«Pensavo fosse possibile sorpassare, ma anche che sarebbe stato molto difficile puntare al quarto o al terzo posto. E’ stato molto complicato superare le Mercedes e anche seguire chi ci stava davanti, c'era bisogno di un grosso vantaggio di tempo per avvicinarsi a Norris e a Leclerc. Alla fine ci siamo riusciti, ero veloce sulle gomme hard e mi piace davvero il feeling che mi hanno dato per spingere», ha aggiunto il pilota della Ferrari. In Cina, tra due settimane, «sarà un weekend difficile per tutti, perchè si farà una Sprint su una pista dove non andiamo da quattro o cinque anni e faremo soltanto una prova. Per cui sarà una bella sfida, andiamo forte quindi continuiamo così!», ha concluso Sainz.