Messina, l'Akademia sogna la promozione sulle note di Dargen D'Amico

L’Akademia Città di Messina prova ad aggiungere un nuovo capitolo al libro delle prime volte scritto nel corso di una stagione che l’ha vista bruciare le tappe. Dopo l’esordio in Coppa Italia con tanto di passaggio in semifinale e nella Pool Promozione (chiusa al 3° posto), il club del presidente Costantino è pronto a vivere la sua prima esperienza nei playoff per la promozione in A1. Si comincia oggi con la gara di andata della semifinale contro la Cda Talmassons al “PalaRescifina” (ore 17).

Il match sarà preceduto dallo showcase di Dargen D'Amico, di recente protagonista al Festival di Sanremo. Partire con il piede giusto rappresenterebbe il viatico migliore con il quale approcciarsi al retour match in programma a distanza di tre giorni in Friuli, dove le padrone di casa di contro scenderebbero sul taraflex obbligate a vincere per non essere eliminate dai playoff. Tocca al presidente Fabrizio Costantino parlare alla vigilia di uno storico appuntamento per il club e per la città di Messina.

«Queste sono le partite che tutti vorrebbero giocare dopo aver lavorato una intera stagione per arrivarci. Faccio i complimenti alla squadra e allo staff tecnico che hanno gestito in modo egregio questo campionato - racconta il massimo dirigente di Akademia -. Un risultato che la società avrebbe voluto costruire nell'arco di un triennio è stato raggiunto in largo anticipo, questo vuol dire che si è lavorato bene. Adesso però non ci accontentiamo e affrontiamo questi playoff decisi a fare bella figura e magari arrivare in finale».

Un ruolo fondamentale quando si tratta di playoff lo fa la spinta che trasmette il pubblico, soprattutto quando la cornice è davvero degna dell’evento. «Ci aspettiamo che tanti tifosi vengano domenica a vedere giocare la squadra. L'Amministrazione comunale e gli sponsor ci sono stati molto vicini in questi mesi, ma c'è anche tanta gente che, settimana dopo settimana, si accosta sempre di più alla pallavolo. Forse il "PalaRescifina" è talmente grande che non si nota ma, pian piano, si sta allargando la presenza sugli spalti».

Tornando all’avversario, Talmassons è compagine ostica che, dopo avere chiuso la Pool al quarto posto con tre soli punti in meno di Messina, vorrà giocarsi le sue carte per il passaggio del turno. Le squadre si sono già incrociate nella fase a girone cogliendo un successo a testa: all’andata l’Akademia uscì sconfitta al tie break, ma era un gruppo ancora in fase di rodaggio, mentre nel ritorno in casa si impose in tre set. Adesso si riparte da zero ma con la voglia di scrivere un nuovo capitolo di storia.