Atp Montecarlo, Sinner sempre più “illegale”: travolto Korda (6-1/6-2). Domani c'è Struff

Buona la prima. Inizia col piede giusto il cammino di Jannik Sinner al "Rolex Monte-Carlo Masters", primo Masters 1000 della stagione sulla terra battuta, in corso sui campi del Principato (montepremi 5.950.575 euro). All’esordio stagionale sul rosso e alla prima uscita dopo il trionfo di Miami, l'altoatesino raggiunge gli ottavi liquidando sul Court Rainier III 6-1 6-2 Sebastian Korda in un’ora e 15 minuti di gioco. Seconda testa di serie del torneo e direttamente al secondo turno, Sinner se la vedrà ora negli ottavi con Jan Lennard-Struff, già battuto in due set qualche settimana fa a Indian Wells.