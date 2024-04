Sinner rischia ma ferma anche l'indisciplinato Rune: c'è Tsitsipas in semifinale a Montecarlo

Jannik Sinner va in semifinale al Masters 1000 di Montecarlo. L’italiano ha sconfitto il danese Holger Rune per 6-4, 6-7, 6-3. Grandissimo Sinner che questa volta non cade nella trappola: Rune l'aveva buttata in caciara ancora una volta. Il danese ha fatto temporaneamente sospendere l’incontro dopo aver litigato con l’arbitro. Il danese era stato richiamato per aver «zittito» il pubblico. L'arbitro lo ha richiamato e ammonito. Rune a quel punto ha chiesto l’intervento del supervisor e si è seduto facendo interrompere l’incontro. Il supervisor ha però confermato le decisioni dell’arbitro e il match è ripreso. Ma Sinner stavolta non si è fatto sorprendere. In semifinale incontrerà Tsitsipas.

«Ci è voluto molto per vincere. Non è mai facile giocare e vincere, sono contento del risultato. Peccato non aver sfruttato il match point nel secondo set, ma sono rimasto nel match": così a caldo Jannik Sinner, commenta la vittoria su Holger Rune e il passaggio in semifinale a Montecarlo, dove domani affronterà il greco Stefanos Tsitsipas. «Fisicamente è stata dura, ora serve riposarmi per domani - ha aggiunto - E’ stata una partita fisica, con tanti scambi. Le sensazioni sono buone e sono fiducioso in vista di domani. Ho guardato solo me stesso, può succedere in campo. Non vedo nulla di sbagliato, può creare il caos. Fa parte del processo di apprendimento, sono cresciuto ancora. Mi sono concentrato sulla partita. Tsitsipas sta giocando bene, vediamo cosa riusciamo a fare domani», ha concluso Sinner.