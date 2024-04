L'Atp "celebra" il dritto di Sinner. Rune imbufalito dopo il ko con il tennista azzurro VIDEO

Ancora polemiche dopo il match di quarto di finale all'Atp Montecarlo tra Sinner e Rune. Al tennista danese, sconfitto dall'altoatesino, non è andato giù il tweet dell'Atp Tour.

H0lger Rune ha commentato con rabbia il post social in cui l'Atp Tour ha scritto "Che la forza sia con te, Jannik Sinner" mostrando un video di uno scambio tra i due concluso con un potentissimo dritto a sventaglio del tennista azzurro.

Stizzita la replica del danese. "Che significa? Non mi avete messo nelle condizioni migliori e l'arbitro ha commesso errori cruciali. Che la forza sia con voi".

May the force be with you, @janniksin ☄️@ROLEXMCMASTERS | #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/xLodaAwyLP