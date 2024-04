Novak Djokovic esce in semifinale al torneo Masters 1000 di Montecarlo. Il serbo, numero 1 della classifica Atp, è stato sconfitto per 6-4, 1-6. 6-4 da Casper Ruud.

Il 25enne norvegese, numero 10 del ranking mondiale, sfiderà in finale il greco Stefanos Tsitsipas, numero 12 Atp che a sua volta ha eliminato Jannik Sinner.