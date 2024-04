Bayer Leverkusen campione di Germania per la prima volta dopo 120 anni

Ci sono voluti 120 anni di attesa per vedere il Leverkusen conquistare il Meisterschale. La formazione di Xabi Alonso entra quindi nella storia della Bundesliga e del club di cui è proprietaria una della aziende farmaceutiche più importanti al mondo. Un campionato trionfale quello delle Aspirine, che hanno dominato il torneo fin dalle prime giornate, conquistando successi su successi e non perdendo - fin qui - nessuna gara. Fondato nel 1904, il Bayer Leverkusen gioca in Bundesliga dal 1979, ma non era mai riuscito a conquistare il titolo della massima serie tedesca. Il miglior risultato era stato il secondo posto, traguardo raggiunto in ben cinque occasioni. Per la precisione nelle stagioni 1996/97, 1998/99, 1999/00, 2001/02 e 2010/11. E più in generale nella sua storia i tedeschi avevano conquistato solamente due trofei, una Coppa Uefa (1987/88) e una Coppa di Germania (1993/94). Quest’anno, però, il bottino può diventare ancor più importante, considerato che la compagine guidata da Xabi Alonso è ancora in corsa per la Coppa di Germania e per l’Europa League.