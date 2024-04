Montecarlo, il greco Tsitsipas batte Ruud in due set e vince il torneo. Da domani torna in Top 10

Stefanos Tsitsipas si è aggiudicato il torneo Masters 1000 di Montecarlo. Il greco, numero 12 del ranking Atp, - che ieri aveva superato Sinner - ha battuto per 6-1, 6-4 il norvegese Casper Ruud, numero 10 della classifica mondiale. Tstitsipas ha conquistato il primo set col punteggio di 6-1 in 35 minuti col norvegese assente dal campo per buona parte di essi. Per il greco break nel terzo game per andare avanti 2-1. Un altro nel 5° dopo aver salvato tre palle del controbreak nel quarto, e infine, nel settimo gioco con il norvegese che di nuovo ha ceduto la battuta. Secondo set in cui Ruud, capace di superare Novak Djokovic in semifinale, cerca di essere più propositivo e aggressivo. Nel sesto game il norvegese rischia grosso salvandosi dal break dopo essere stato avanti 40-15. Subito dopo è Tstitsipas a dover difendere il proprio turno di battuta. Casper ha due chance di break ma non riesce a concretizzarle. Si procede senza scossoni fino al 9° game con Ruud al servizio che stecca prima un dritto poi un rovescio, finisce sotto 0-30 e infine concede match point al greco che chiude e si butta a terra. Terzo titolo monegasco per lui che torna così in Top 10 da domani.