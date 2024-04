Okafor salva il Diavolo, ma la rimonta del Milan col Sassuolo si ferma sul 3-3

Sassuolo-Milan 3-3

RETI: 4'pt Pinamonti, 10'pt e 8'st Laurientè, 20'pt Leao, 14'st Jovic, 39'st Okafor.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 6.5; Toljan sv (9'pt Tressoldi 5), Erlic 6, Ferrari 6.5, Viti 6.5; Boloca 7 (32'st Racic sv), Obiang 5.5; Volpato 6.5 (1'st Defrel 6), Thorstvedt 7 (17'st Henrique 5), Laurientè 7.5 (32'st Ceide sv); Pinamonti 7. In panchina: Cragno, Pegolo, Doig, Kumbulla, Missori, Lipani, Bajrami, Mulattieri. Allenatore: Ballardini 6.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello 5; Florenzi 5, Kjaer 5 (10'st Gabbia 6), Thiaw 4.5, Hernandez 5.5; Adli 5 (37'st Okafor 7), Musah 5 (10'st Giroud 5); Chukwueze 6.5 (20'st Pulisic 6.5), Loftus-Cheek 5 (10'st Reijnders 6), Leao 7.5; Jovic 7. In panchina: Nava, Raveyre, Calabria, Terracciano, Tomori, Bennacer, Zeroli. Allenatore: Pioli 5.5.

ARBITRO: Massa di Imperia 5.5.

NOTE: cielo sereno, campo in buone condizioni. Ammoniti: Ferrari, Tressoldi, Thiaw, Pinamonti. Angoli 2-6. Recupero 3' pt, 6' st.

Un Milan infarcito di seconde linee si sveglia troppo tardi e non va oltre al 3-3 sul campo del Sassuolo. I padroni di casa vanno sul 2-0 e poi sul 3-1, ma vengono rimontati nel finale da Jovic e Okafor. I neroverdi passano in vantaggio già al 4'. Volpato salta netto Thiaw e mette una palla a rimorchio dalla destra, poi sfiorata da Thorstvedt, sulla quale si avventa Pinamonti, che di collo destro trafigge Sportiello di prima intenzione. Gli ospiti non sono di fatto in campo e al 10' arriva il raddoppio. Florenzi si fa sorprendere alle spalle da Laurienté che sfrutta una verticalizzazione di Thorstvedt e si presenta a tu per tu con Sportiello, battendolo al secondo tentativo dopo che il portiere ex Atalanta aveva respinto la sua prima conclusione. Al 18' Chukwueze va in gol di testa, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Gli uomini di Pioli attaccano e al 21' accorciano le distanze. Leao riceve da Musah, salta in un colpo solo Tressoldi e Boloca e infila Consigli con un preciso piatto destro nell’angolino lontano che riapre i conti. A ridosso del recupero, Consigli di fa trovare attento due volte nello spazio di pochi secondi, prima sulla conclusione di Florenzi e poi su quella di Hernandez arrivata dopo la ribattuta.