Rafa Nadal sta tornando, il campione maiorchino è pronto per l'Atp di Barcellona

Rafa Nadal è pronto. Alla vigilia del debutto nel torneo di Barcellona, dove lo attende l'azzurro Flavio Cobolli, il maiorchino scioglie le ultime riserve e conferma il suo rientro nel circuito a 102 giorni dall’ultimo match, contro Jordan Thompson a Brisbane. "A livello personale è un regalo essere qui, giocherò come se fosse l’ultima volta a Barcellona - le parole di Nadal - Voglio godermi ogni momento. La vita ha un principio e una fine e lo stesso vale per lo sport. Affronterò questo torneo come se fosse la mia ultima volta qui, cercherò di essere competitivo, farò tutto il possibile e vedremo che succederà". Nadal assicura che non è a Barcellona a fare una passerella anche se il timore di un nuovo infortunio dopo quello agli addominali che lo ha tenuto ai box da febbraio a oggi c'è sempre: "La cosa peggiore che possa succedermi è che debba fermarmi di nuovo. E può succedere. Ma bisogna convivere con l'incertezza di non sapere cosa può accadere, voglio solo pensare che sono pronto a giocare domani. A questo punto della mia carriera, più che lamentarmi di quello che avrei potuto fare, preferisco essere felice di essere qui. Andrò avanti finchè ne varrà la pena, non mi pongo una data limite". Per Nadal anche il primo match sulla terra dopo 681 giorni, ovvero la finale del Roland Garros 2022 vinta contro Ruud: "Il giorno dopo ero con le stampelle. Ho avuto molti problemi ma fa parte della vita".