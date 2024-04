Verso le Olimpiadi di Parigi: Velasco richiama in nazionale Paola Egonu

Paola Egonu ritorna in Nazionale. Il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana di pallavolo femminile, Julio Velasco, ha deciso di convocare Egonu nella lista delle 30 giocatrici che potranno essere utilizzate nel corso della Volleyball Nations League 2024. Egonu, 25 anni, opposto della Pro Victoria Monza, era stata esclusa dalla squadra nazionale dal precedente ct Davide Mazzanti. Ritorno in azzurro anche per il libero Monica De Gennaro e la schiacciatrice Caterina Bosetti.

La Volleyball Nations League quest’anno rappresenterà un appuntamento chiave della stagione perchè qualificherà le Nazioni non ancora qualificate per le Olimpiadi di Parigi 2024. L’Italia al momento occupa la quinta posizione (338,7 punti) del ranking mondiale ed è la nazionale meglio classificata tra quelle non ancora qualificate ai Giochi. I cinque posti ancora disponibili verranno assegnati in base al ranking mondiale al 17 giugno al termine della fase a gironi della Volleyball Nations League.