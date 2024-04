Finisce ai quarti di finale l’avventura di Matteo Arnaldi al torneo Atp 500 di Barcellona. Il tennista ligure, attualmente n.40 del mondo, è stato sconfitto dal norvegese Casper Ruud (n.6 del mondo) per 6-4 6-3. Per il 23enne di Sanremo la soddisfazione comunque di scalare la classifica e riavvicinarsi alla 35esima posizione che è il suo best ranking: da lunedì sarà il n.36 del mondo.