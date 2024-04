Arianna Errigo e Gianmarco Tamberi portabandiera dell'Italia alle prossime Olimpiadi

La fiorettista Arianna Errigo e il saltatore in alto Gianmarco Tamberi saranno i portabandiera dell’Italia Team ai Giochi Olimpici di Parigi 2024: lo ha annunciato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, nel corso del Consiglio nazionale. Con Errigo e Tamberi è la seconda volta nella storia delle Olimpiadi estive che l’Italia opta per due portabandiera di sesso diverso, recependo così le indicazioni del Comitato Olimpico Internazionale promotore della parità di genere tra gli atleti. Il precedente risale al 2021 in occasione di Tokyo 2020 con Jessica Rossi (tiro a volo) ed Elia Viviani (ciclismo).

Arianna Errigo, 35 anni di Monza con origini calabresi, carabiniere, pluricampionessa della scherma, oro nel fioretto a squadre e argento individuale a Londra 2012, bronzo a squadre a Tokyo 2020 e mamma dei gemelli Mirea e Stefano, succede nella sua disciplina a Valentina Vezzali, alfiere azzurro nell’edizione londinese. Tamberi, 31 anni, marchigiano, poliziotto, campione olimpico a Tokyo 2020 e campione mondiale ed europeo in carica nel salto in alto, succede nell’atletica leggera al mito Pietro Mennea che sfilò a Seul 1988.