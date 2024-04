Atp Madrid, Darderi compie l'impresa: Monfils ko. Prima vittoria in Master 1000 per l'italiano

Un ottimo Luciano Darderi ha superato con grande slancio Gael Monfils, accedendo al secondo turno del Mutua Madrid Open (montepremi 9,249,713 euro), secondo Masters 1000 sulla terra battuta in corso alla Caja Magica. Il 22enne italo-argentino, numero 60 Atp, si è imposto sul francese (40) in due set con il punteggio di 6-4, 6-2. Prossimo avversario sarà lo statunitense Taylor Fritz, numero 13 del mondo. Toccherà invece a Thiago Seyboth Wild sfidare Lorenzo Musetti, numero 29 del mondo, nel secondo turno del Mutua Madrid Open. Il brasiliano si è imposto sul russo Roman Safiullin con un duplice 6-4.

ALTRI RISULTATI PRIMO TURNO: Daniel Altmaier (Ger) b. Martin Landaluce (Esp) 6-1, 7-5; Taro Daniel (Jpn) b. Aleksandar Vukic (Aus) 6-2, 6-7 (1), 6-1; Jaume Munar (Esp) b. Nuno Borges (Por) 7-5, 6-4; Mariano Navone (Arg) b. Alexei Popyrin (Aus) 7-5, 6-2; Alexander Shevchenko (Kaz) b. Arthur Rinderknech (Fra) 6-4, 5-7, 6-3.

In campo femminile Martina Trevisan saluta subito il «Mutua Madrid Open», Wta 1000 dotato di un montepremi di 8.770.480. La 30enne mancina di Firenze, numero 76 del ranking che lo scorso anno era arrivata agli ottavi, cede dopo tre ore e 16 minuti di gioco a Sloane Stephens, numero 33 Wta e reduce dal successo a Rouen, per 6-3 5-7 6-4.

ALTRI RISULTATI: 1^ TURNO - Putintseva (Kaz) b. Yuan (Chn) 6-2 6-4; Bouzas Maneiro (Esp) b. Badosa (Esp) 2-6 6-3 6-3; Kasintseva (Rou) b. Zhu (Chn) 6-4 6-3; Sherif (Egy) b. Davis (Usa) 4-6 7-6(4) 6-4.